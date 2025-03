Brasileiro é eleito o melhor jogador da semana da Champions League

Alisson em partida contra o PSG - Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELTAFP

O grande nome da primeira semana de oitavas de final da Champions League foi o brasileiro Alisson Becker, do Liverpool, que teve uma atuação brilhante contra o Paris Saint Germain. O goleiro foi responsável por nove defesas consideradas difíceis, sendo fundamental no resultado em 1x0 da equipe inglesa.

No confronto, o PSG criou grandes oportunidades, com 27 finalizações, sendo 10 delas no alvo. Os Reds, no entanto, só finalizaram duas bolas, com uma única ao alvo, que resultou no único gol da partida.

Segundo a Opta, empresa especializada em estatísticas do esporte, esta foi a atuação com a maior quantidade de defesas do camisa 1 desde que chegou ao clube inglês, somando todas as competições.

Com a vitória nesta quarta-feira, 6, a equipe de Alisson agora joga em casa, em Anfield, na próxima terça-feira, 11, pelo empate. Qualquer derrota com um gol de diferença levará o duelo para prorrogação e pênalti.

Além do goleiro, mais dois brasileiros estão presentes na seleção da rodada da Champions. Rodrygo marcou na vitória por 2x1 do Real Madrid contra o Atlético, enquanto Raphinha fez o único gol do Barcelona ao vencer o Benfica.