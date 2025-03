Jogador usa identidade de irmão falecido e causa escândalo na Bolívia

Diego Montaño teve documento adulterado e tem 25 anos, ao invés de 20 - Foto: (Foto: Reprodução/Instagram Aurora)

Tradicional clube do futebol boliviano, o Aurora começará a disputa do campeonato nacional nesta temporada com menos 33 pontos. O motivo da punição, entretanto, tem causado um escândalo no futebol do país nas últimas semanas e envolve uma documentação falsa utilizada pelo meio-campista Diego Montaño.

O jogador dizia ter 20 anos e atuava pelo Aurora, mas uma fraude foi descoberta após uma denuncia de uma das equipes da liga boliviana. Na ocasião, Diego utilizava o nome de Gabriel Montaño, que, segundo a imprensa da Bolívia, seria seu irmão falecido, além de ter, na verdade, 25 anos de idade.

Quando o caso foi descoberto em dezembro do ano passado, após denuncia feita pelo Royal Pari Club, da Bolívia, Montaño chegou a ser afastado enquanto o imbróglio era analisado pelo Tribunal Disciplinar da Federação Boliviana de Futebol (FBF). O júri, portanto, julgou, na semana passada, o atleta como culpado e afastou do futebol profissional por dois anos.

Jaime Cornejo, o presidente do Aurora, e Sandra Valencia, membro da diretoria do clube, também receberam punições e foram proibidos de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por três anos.

O meia Diego Montaño era um dos destaques da equipe boliviana na temporada passada e chegou a ser convocado pela Seleção do país. Em 2024, o jogador marcou oito gols e uma assistência em 21 jogos.