Botafogo nega amistoso visando mais tempo para Renato Paiva trabalhar

Renato Paiva em treino com o Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo.

Derrotado nas decisões da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo contratou Renato Paiva, ex-Bahia, para ajustar o elenco. O português foi anunciado na última quinta-feira, com contrato até o fim de 2026.

Desta maneira, sem partidas até o início do Campeonato Brasileiro de 2025, no dia 30 de março, o Cruzeiro sugeriu um amistoso entre as duas equipes, no dia 15 deste mês. No entanto, o Glorioso recusou a oferta, visando dar mais tempo de trabalho ao treinador recém-chegado, segundo o jornalista Diogo Dantas.

O Botafogo deseja que Renato Paiva conheça o elenco o mais rápido possível, aplicando conceitos para que o time ganhe ritmo o quanto antes. Porém, um duelo entre as equipes ao fim do mês não está descartado.

Renato Paiva comandou o Bahia na temporada de 2023, somando 49 jogos no período. Ao todo, foram 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.