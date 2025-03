Brasil busca 'revanche' contra Argentina e Colômbia nas Eliminatórias

Duelo entre Brasil e Argentina - Foto: Staff Images / CBF

A Seleção Brasileira de futebol se prepara para estrear em 2025 neste mês de março. Pelas rodadas 13 e 14, a amarelinha enfrenta a Colômbia e a Argentina, equipes que venceram os confrontos no primeiro turno do torneio.

Para o confronto, o treinador Dorival Jr poderá contar com o atacante Neymar, que voltou de lesão e está apto a jogar. Coincidentemente, estas são as seleções que o camisa 10 mais enfrentou na carreira. Ao todo, são 11 jogos e três gols contra a albiceleste, e 10 jogos e quatro gols contra os colombianos.

No confronto da 5ª rodada, o Brasil visitou a Colômbia e saiu derrotado pelo placar de 2x1, com dois gols de Luis Diaz. Na partida seguinte, enfrentou a Argentina no Maracanã, perdendo por 1x0, com gol de Otamendi.

Atualmente, a amarelinha está na 5ª colocação das Eliminatórias, com 18 pontos somados em 12 jogos. No período, soma cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

“Tudo é questão de tempo. Nós estamos lutando para encontrar esse momento para aliar as boas atuações com os resultados. Neste momento, pela recuperação que tivemos que ter para recuperar os pontos, foi uma primeira conquista. Naturalmente que ninguém está satisfeito, mas estamos buscando a melhor situação possível. Tenho confiança plena neste grupo de jogadores”, disse o treinador Dorival Júnior.