Potes da Sul-Americana definidos: veja quem pode enfrentar o Vitória

Taça da Copa Sul-Americana - Foto: Divulgação | Conmebol

A fase classificatória da Copa Sul-Americana terminou na madrugada desta sexta-feira, 7, e, com isso, foram definidos os potes da fase de grupos da competição. O Vitória, que garantiu a vaga pelo desempenho no Campeonato Brasileiro do ano passado, integra o pote 4, já que o sistema divide as equipes de acordo com o ranking da Conmebol.

Vale mencionar que, além das equipes que conquistaram a classificação no torneio por meio do campeonato nacional, outros quatro clubes ainda serão definidos e estarão na disputa a partir da eliminação da terceira fase da Copa Libertadores.

Os perdedores dos duelos entre Bahia x Boston River, Corinthians x Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño x Melgar e Allianza Lima x Desportes Iquique automaticamente estarão na Copa Sul-Americana, enquanto os vencedores vão conquistar a vaga na Libertadores.

O sorteio da fase de grupos está marcado para o dia 17 de março e definirá as quatro equipes que farão parte de cada um dos oito grupos da competição. Ainda de acordo com a Conmebol, dois times do mesmo país e do mesmo pote não podem fazer parte do mesmo grupo.

