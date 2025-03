Suspenso, Baralhas desfalca o Vitória contra o Sport pelo Nordestão

Gabriel Baralhas é um dos destaques do Vitória no início de temporada - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini terá um desfalque importante para o clássico contra o Sport, no Barradão, válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo ainda não tem data definido pela CBF. O volante Gabriel Baralhas tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso do duelo de Leões.



Após o jogo contra o Altos, Baralhas deu suas explicações. Ele demonstrou chateação com o lance em que foi advertido pelo árbitro Léo Simão Holanda.

O camisa 44 lamentou a suspensão, porém enalteceu o ponto somado diante do Jacaré. A equipe esteve parte do jogo com um jogador a menos, após a expulsão de Carlos Eduardo.

"Chateado por ter saído, ele [o árbitro] me deu um cartão amarelo ali, sendo que eu peguei a bola, foi ali o meu momento de frustração. Mas a equipe está de parabéns, lutou desde o começo com um a menos, a gente sabia que ia ser difícil, então a equipe está de parabéns por trazer esse ponto", declarou o volante ao canal Premiere.

Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro preferiu não opinar sobre a saída de Baralhas. Sem querer pular etapas, ele está focado no compromisso contra o Atlético de Alagoinhas, válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste.

Apesar da larga vantagem conquistada fora de casa após golear o Carcará por 4 a 0, Carpini prega respeito ao adversário.

"Eu só vou pensar nisso depois do Atlético de Alagoinhas. Temos um sábado muito importante. A vaga está encaminhada, mas temos 90 minutos pela frente, temos que respeitar o adversário. Depois penso nisso. Somos um grupo, já lamentamos muito a ausência de Matheusinho, mas vencemos por 4 a 0 sem ele. O grupo é forte. Vamos pensar no Baralhas depois da semifinal", pontuou o treinador.

O Leão da Barra volta as atenções para as semifinais do Baianão. O jogo de volta contra o Atlético será neste sábado, 8, às 18h, no Barradão. O rubro-negro baiano pode até perder por três gols de diferença que avança a grande decisão.