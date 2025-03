Neris valoriza empate do Vitória e reforça: "Não tem nada de errado"

Neris, zagueiro do Vitória - Foto: Marcos Valença | AG. A TARDE

Titular do Vitória no confronto diante do Altos-PI, o zagueiro Neris analisou o empate em 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 5. Após a partida, o defensor destacou que o resultado não era o esperado, mas valorizou o ponto conquistado e a invencibilidade mantida, reforçando que não "há nada de errado" após o duelo no Barradão

"Infelizmente não é o resultado que a gente não esperava, mas faz parte de tudo que aconteceu no jogo. A gente tentou criar e criamos algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos concretizar", disse Neris.

"Menos mal que conseguimos um ponto, mas a gente vem de uma sequência muito boa e não tem nada de errado. Os detalhes que aconteceram no jogo é corrigir durante a semana para evoluir a cada partida", concluiu o zagueiro.

Com o empate, o Vitória chegou a 21 partidas de invencibilidade e seguiu no G-4, na vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, com 11 pontos. O Rubro-Negro segue dependendo apenas de seus próprios resultados para avançar à próxima fase e pode confirmar a classificação na próxima rodada, contra o Náutico, na quarta-feira, 12, às 19h, novamente no Barradão.