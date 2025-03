Rodrigão relembra passagem pelo Vitória e celebra empate no Barradão

Rodrigão, atacante do Altos-PI - Foto: (Foto: Marcos Valença / Ag A Tarde

Há quase três anos, Rodrigão, que fez parte do elenco do Vitória que conseguiu o acesso para a Série B em 2022, viu de perto a luta do Rubro-Negro na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, o cenário é bem diferente: o Leão está na elite do futebol brasileiro e vive grande fase, mas, na noite desta quarta-feira, 5, foi o centroavante quem brilhou contra seu ex-clube.

Autor do gol de empate do Altos-PI no Barradão, o centroavante valorizou o ponto conquistado e relembrou com carinho sua passagem pelo Vitória. Além disso, destacou a importância do resultado para as pretensões da equipe piauiense na Copa do Nordeste.

"Uma alegria imensa, passei aqui em 2022, tive um acesso maravilhoso nesse clube e merece viver tudo que está vivendo hoje. Fico feliz pelo presente que o presidente me deu e pelo gol também", declarou Rodrigão.

"Esse ponto foi muito importante porque a gente tem um jogo em casa e somos obrigados a ganhar para poder sonhar cada vez mais com a classificação. Depois a gente pega o Sport fora, que vai ser um jogo muito difícil, mas temos que fazer nosso papel dentro de casa", completou.

Com o empate, o Vitória chegou a 21 partidas de invencibilidade e seguiu na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos. O Leão pode garantir a classificação na próxima rodada, contra o Náutico, na quarta-feira, 12, às 19h, novamente no Barradão.