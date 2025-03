Vitória x Atlético de Alagoinhas: onde assistir e prováveis escalações

Rubro-negro baiano tem vantagem considerável para chegar a final do Baianão 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na luta pelo bicampeonato, o Vitória está perto de chegar a decisão do Campeonato Baiano. O rubro-negro baiano recebe o Atlético de Alagoinhas neste sábado, 8, às 18h, no Barradão, em confronto válido pela partida de volta das semifinais.

O Leão da Barra goleou o Carcará por 4 a 0 no jogo de ida no Carneirão e tem ampla vantagem, podendo até perder por três gols de diferença que chega a grande final.

O Alagoinhas precisa de um verdadeiro milagre, já que precisa vencer por cinco gols de diferença para se classificar à finalíssima. Caso vença por uma diferença de quatro gols, leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Colossal tem grande vantagem e deve vir mudado

O técnico Thiago Carpini teve pouco tempo para preparar o time e deverá mesclar os titulares. Vale destacar que o atacante Fabri está em transição, o meia Matheuzinho, o lateral-direito Claudinho e o volante Val Soares estão em tratamento no departamento médico.

Para missão quase impossível, Carcará tem desfalques de brigões

Além da desvantagem elástica, a equipe do técnico Agnaldo Liz não contará com o atacantes argentino Luciano Sanhueza e do eio-campista Fábio Santos, que foram expulsos no jogo de ida após trocarem socos no banco de reservas. O argentino também desferiu um murro no diretor administrativo Alfredo Neto, que ficou com um ferimento no rosto e levou dois pontos.

Onde Assistir:

A partida será transmitida ao vivo pela TVE (TV aberta e Youtube) e pela TV Vitória (Youtube)

Horário: 18h

Estádio: Barradão, em Salvador

Árbitro: Bruno Nogueira Prado

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Ledes José Coutinho Neto

Quarto Árbitro: Reinaldo Silva de Santana

VAR: Rodrigo Nunes de Sá-RJ

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Caceres, Neris, Edu, Claudinho e Jamerson; Willian Oliveira, Gabriel Baralhas e Ronald; Wellington Rato, Lucas Braga e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Atlético de Alagoinhas: Giovani, Davisson, Matheus Souza, Lucas Sales e Anderson Santos; Menezes, Lucas Lucena e Esquerdinha; Felipe Cardoso, Kauã e Michael. Técnico: Agnaldo Liz.