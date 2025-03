Neilton relembra 'soco gospel' em Ba-Vi e 'milagre' do Vitória em 2017

Ex-Vitória, Neilton concedeu entrevista ao Charla Podcast, no Youtube - Foto: Reprodução | Redes Sociais (Charla Podcast)

Não é segredo para ninguém que a rivalidade se sobressai nos clássicos entre Bahia e Vitória e, na semana do jogo de ida da final do Campeonato Baiano, uma edição marcante do torneio foi relembrada pelo atacante Neilton, que atuava pelo Rubro-Negro na ocasião. Conhecido como 'Ba-Vi da Paz', o duelo que ficou marcado pelo triunfo do Tricolor por W.O. e briga generalizada, foi pauta durante programa do "Charla Podcast", no Youtube.

Neilton relembrou a comemoração de Vinicius, do Tricolor e a reação do goleiro Fernando Miguel em agredir o meia pela provocação. Além disso, o atacante brincou ao citar o "soco gospel" do volante Yago Felipe, do Vitória e atualmente no Bahia, que se arrependeu "colocando as mãos na cabeça" imediatamente após a agressão.

"Em 2018 fomos vice-campeões, fui artilheiro e craque do campeonato, mas teve a 'treta' com o Kanu e o Vinicius. Ele fez o gol e foi fazer essa dancinha que ele tem, mas fez virado para a nossa torcida e nem percebeu, só o Fernando Miguel viu e já foi pegar ele. Quando a gente viu ele pegando o Vinicius já saimos correndo", disse Neilton.

Briga generalizada durante clássico Ba-Vi realizado em 2017 | Foto: Divulgação

"Mas também tem o Yago [Felipe], que é da igreja, bonzinho para caramba e deu um 'soco gospel' no Vinicius', que foi o soco que cortou ele ainda. Mas ele se arrependeu logo depois, colocando a mão na cabeça na hora e falando "desculpa senhor", brincou.

Outro episódio marcante que marcou a passagem de Neilton pelo Leão da Barra foi a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de 2017. O atacante relembrou o diálogo do volante Uillian Correia, do Rubro-Negro, com o árbitro da última rodada do torneio, disputada contra o Flamengo, no Barradão.

Na ocasião, o clube brigava contra o rebaixamento com o rival direto Coritiba e, mesmo após levar gol de pênalti no final da partida, foi salvo graças ao "milagre" do gol da Chapecoense, como foi descrito pelo atleta ex-Vitória.

"2017 foi um ano fod#. A gente foi para o último jogo brigando nós [Vitória] e o Coritiba para não cair. O jogo tava 1 a 0 para nós contra o Flamengo, teve o último lance, uma falta perto da área e o Uillian Correia falou para o juiz: "você não vai dar pênalti aqui, último lance do jogo", mas o árbitro disse: "se levantar o braço eu vou dar".

Uillian Correia, volante do Vitória em 2017 | Foto: Divulgação

"Vai Diego para a bola, que ia passar em cima logo do Uillian Correia, e o que ele faz? Coloca a mão nela. Na cobrança do Diego é gol, e a gente: "vamos matar esse Uillian no vestiário, está todo mundo put#'. Peguei a bola e fui para o meio, quando a torcida grita gol, que era da Chape contra o Coxa, no mesmo momento. Um milagre", concluiu.

Com a camisa do Vitória, Neilton marcou 28 gols e distribuiu dez assistências em 86 jogos disputados entre 2017 e 2018