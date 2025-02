"Ba-Vi da Paz": clássico marcado por confusão e W.O. completa 7 anos

Jogadores do Vitória e do Bahia juntos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta terça-feira, 18, completa sete anos de um dos clássicos mais polêmicos da história do futebol baiano: o "Ba-Vi da Paz", disputado em 2018. A partida, que deveria marcar o retorno das duas torcidas aos estádios após seis confrontos sem público, ficou marcada por confusão, expulsões e uma vitória do Bahia por W.O. após o árbitro encerrar o jogo aos 34 minutos da segunda etapa, com o placar empatado em 1 a 1.

Antes do apito inicial, jogadores de Bahia e Vitória se reuniram no campo para cantar o hino juntos, simbolizando o desejo de um jogo saudável. Após o gol de empate do Bahia, marcado por Vinícius no início do segundo tempo, entretanto, o meia comemorou dançando em frente à torcida do Rubro-negro, gerando revolta nos jogadores e causando uma briga generalizada em campo.

A confusão levou à expulsão de sete jogadores, sendo quatro do Bahia e três do Vitória. Mesmo com o jogo reiniciado, a situação piorou. Aos 32 minutos da segunda etapa, o Vitória perdeu mais um jogador, Uillian Correia, expulso por acumular dois cartões amarelos.

O protesto dos jogadores do time rubro-negro contra as decisões do árbitro foi piorou e, aos 34 minutos, com o Vitória já com menos de sete jogadores em campo, obrigou o juiz a encerrar a partida, decretando o triunfo do Bahia por W.O.