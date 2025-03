Clássicos agitam as finais dos estaduais de 2025; confira

Decisão já começou no Gaúcho - Foto: Reprodução / Flickr SC Internacional

A temporada de 2025 dos estaduais já está com as finais em andamento e algumas ainda em disputa. As decisões no Mineiro, Gaúcho e Alagoano já começaram, e outras foram definidas neste final de semana

No Campeonato Baiano, o Vitória se classificou para a final após vencer o Atlético de Alagoinhas por 3 a 0 no sábado, 8. Já o Bahia goleou a Jacuipense por 5 a 0 no domingo, 9, depois de perder a ida por 2 a 1, garantindo o confronto com o Leão pela taça.

O Rio de Janeiro promete mais um clássico entre Flamengo e Fluminense. O Rubro-Negro derrotou o Vasco por 2 a 1 e se classificou, enquanto o Tricolor avançou após empate sem gols contra o Volta Redonda. A final ocorrerá na quarta-feira, 12, e no próximo fim de semana, com decisão por pênaltis em caso de igualdade.

Em São Paulo, o Corinthians já garantiu sua vaga ao vencer o Santos por 2 a 1 e espera o vencedor do duelo entre Palmeiras e São Paulo, que será disputado nesta segunda-feira, 10.

O Campeonato Gaúcho também tem fortes emoções. O Internacional venceu o Grêmio por 2 a 0 no jogo de ida e tem a vantagem para a decisão de domingo, 16, podendo até perder por um gol. Já o Tricolor precisa de uma vitória por três gols de diferença ou dois para levar a disputa para os pênaltis.

Em Fortaleza, o Ceará venceu o Maracanã por 4 a 0 e busca o bicampeonato, enquanto o Fortaleza superou o Ferroviário por 1 a 0. As finais acontecem nos dias 15 e 22 de março, com possibilidade de pênaltis em caso de empate.

Além disso, o Campeonato Catarinense também está definido: Chapecoense e Avaí decidirão o título. O Avaí avançou após vencer nos pênaltis o Santa Catarina, e a Chape venceu o Joinville por 2 a 1.