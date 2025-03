Rodrigo Nestor reage a 'peteleco' e classifica atitude como infantil

Matheus Firmino deu um peteleco na orelha de Nestor e foi expulso após revisão do VAR - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na semifinal do Campeonato Baiano entre Jacuipense e Bahia, um lance curioso e inusitado chamou a atenção de todos. Enquanto o time do interior se preparava para bater um pênalti, o meia Matheus Firmino, do Jacuipense, foi protagonista de um gesto pouco usual: deu um peteleco na orelha de Rodrigo Nestor, do Bahia. O meia tricolor caiu no gramado, e o árbitro, após ser chamado pelo VAR, reviu a jogada e não hesitou em aplicar o cartão vermelho direto em Firmino.

Ao deixar o campo, o camisa 10 do Jacuipense ainda tentou justificar sua atitude, afirmando: “Eu só dei um peteleco, não foi por maldade”. Porém, a atitude já havia gerado repercussão. E a sequência do jogo ainda não foi favorável ao Jacuipense: logo depois, o time desperdiçou o pênalti e o Bahia não perdoou, aplicando uma goleada de 5 a 0, garantindo a vaga na final do Campeonato Baiano contra o Vitória.

Rodrigo Nestor, envolvido na polêmica, falou sobre o episódio após a vitória: “A gente estava ali esperando para bater o pênalti e ele me agrediu. Independente de ser um tapa ou um peteleco, é agressão. E agressão eu acho que o VAR foi muito bem, revisou e ele teve que ser expulso. Foi uma infantilidade da parte dele, mas são coisas do futebol. Também foi a primeira vez que eu vi esse tipo de coisa”.