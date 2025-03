Baianão: FBF define tabela detalhada do primeiro Ba-Vi da final

Arena Fonte Nova será o palco do clássico Ba-Vi válido jogo de ida da final do Campeonato Baiano - Foto: Divulgação | San Junior

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta segunda-feira, 10, a tabela detalhada da final do Campeonato Baiano 2025.

O primeiro Ba-Vi está marcado para o próximo domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da decisão estadual.



No comunicado, a entidade informa que divulgará os detalhes da partida de volta, que será disputada no Barradão, e que provavelmente deverá ser disputada no dia 22 ou 23 de março.

Vale salientar que por ter feito a melhor campanha geral, o Vitória decidirá o título em casa, após sete anos sem jogar a finalíssima em seus domínios.

Para chegar a decisão, o Leão da Barra superou o Atlético de Alagoinhas em dois jogos, tendo no agregado o placar de 7 a 0.

Após perder o jogo de ida na Fonte Nova, o Esquadrão de Aço goleou o Jacuipense por 5 a 0 em Feira de Santana.

Antes de disputar a final do Baianão, a dupla Ba-Vi tem compromissos importantes no meio de semana.



Na próxima quarta-feira, 12, o Vitória recebe o Náutico, às 19h, no Barradão, em jogo pela segunda fase da Copa do Brasil. Na fase anterior, o Leão da Barra superou o Maranhão fora de casa.

Já na próxima quinta-feira, 13, o Bahia encara o Boston River-URU, pelo jogo de volta da 3ª fase prévia da Copa Libertadores.



Após empatar sem gols em Montevidéu, o time azul, vermelho e branco precisa de um triunfo simples para a histórica classificação à fase de grupos da Liberta.