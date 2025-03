Com Fabri de volta, Vitória inicia preparação para pegar o Náutico

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão

Após um dia de folga, o elenco do Vitória retornou às atividades e começou a preparação para o compromisso frente ao Náutico, marcado para esta quarta-feira, 12, às 19h, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025.

O grupo começou as atividades nesta segunda-feira, 10, com exercícios aeróbicos na academia do clube. Em um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura, os atletas que começaram a partida contra o Atlético de Alagoinhas deram voltas em torno dos campos e concluíram a recuperação física pós-jogo com banheira aquecida, massagem e imersão na piscina com água gelada.

O restante do grupo participou do aquecimento com o preparador físico Caio Gilli. Logo depois, o técnico Thiago Carpini aplicou um treino para ajustes de linha de passe e marcação pressão em espaço reduzido.

Por fim, os atletas executaram a posse de bola com transição em campo reduzido e aprimoraram cobranças de pênaltis, faltas e finalizações a gol.

A novidade na atividade foi a presença do atacante Fabri. Liberado pelo departamento médico, ele está recuperado do problema no joelho direito e trabalhou normalmente com os companheiros.

Já o meia Matheuzinho permanece em tratamento e com atividade controlada na academia de musculação. O lateral-direito Claudinho fez tratamento e realizou atividade no campo, com o fisioterapeuta Clício Alves. O volante Val Soares deu voltas ao redor dos campos após realizar tratamento.

O clássico nordestino contra o Timbu pela Copa do Brasil será em jogo único. Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, a vaga na terceira fase será decidida nas cobranças de pênalti.