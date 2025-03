Vitória x Náutico: confira prováveis escalações e onde assistir

Vitória enfrenta o Náutico nesta quarta-feira - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo grande fase, o Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 12, em busca da classificação à terceira fase da Copa do Brasil de 2025. O duelo será diante do Náutico, às 19h, no Barradão, com transmissão no Sportv e Premiere.

Na estreia, o Leão venceu o Maranhão pelo placar de 1x0, com gol de Gabriel Baralhas. O Timbu, por sua vez, goleou o Santa Cruz de Natal por 4x0, possibilitando a partida, que foi pré-definida no sorteio da primeira fase.

No retrospecto recente, o alvirrubro leva a pior, com quatro derrotas e cinco empates nos últimos nove jogos. A última vitória ocorreu em 2013, na 21ª rodada do Brasileirão daquele ano, quando aplicou 2x1 no Barradão.

No entanto, o Leão chega com melhores resultados em um recorte recente, na 2ª colocação do grupo A da Copa do Nordeste e classificado à final do Baianão. No ano, ainda não perdeu, somando 12 triunfos e cinco empates em 17 jogos.

O Náutico, por sua vez, não avançou no Pernambucano e está na 6ª colocação do grupo B do Nordestão, somando apenas uma vitória em cinco jogos. Na temporada, são 16 jogos, com sete triunfos, quatro empates e cinco derrotas.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Halter, Edu e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Willian Oliveira; Bruno Xavier, Lucas Braga e Janderson.

Provável escalação do Náutico: Muriel Becker; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya.

Ficha técnica:

Local: Barradão

Horário: 19h

Onde assistir: Sportv e Premiere