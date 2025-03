Bahia tem retrospecto desfavorável contra uruguaios em Salvador

Bahia enfrenta o Boston River nesta quinta-feira, 13 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após garantir a classificação para a final do Campeonato Baiano, o Esporte Clube Bahia agora volta 100% das atenções para a decisão contra o Boston River, nesta quinta-feira, 13, às 21h30, na Arena Fonte Nova, que vale vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Dentro do clube, o discurso está definido: a ‘Glória Eterna’ é uma prioridade.

No domingo, 9, depois de vencer o Jacuipense por 5 a 0, o técnico Rogério Ceni endossou o discurso, garantindo que a classificação para a fase de grupos da Libertadores faz parte do ‘futuro do clube’. “Temos um compromisso que talvez seja o mais importante para nós, que é o projeto do clube. Temos que descansar bem, nos preparar, porque é o que vai fazer diferença no projeto para o futuro do clube. Nosso grande objetivo é colocar o Bahia definitivamente na Libertadores", garantiu o comandante.

No entanto, para conquistar a vaga na próxima fase da competição continental, o Esquadrão vai precisar superar os Rojiverdes. Mas, historicamente, o Tricolor não tem vida fácil quando enfrenta times uruguaios em território soteropolitano. Isso porque jogando em Salvador, o Bahia já jogou contra os hermanos uruguaios em seis oportunidades, configurando três derrotas, um empate e apenas duas vitórias.

O retrospecto negativo na capital baiana teve início logo na primeira vez que o Bahia enfrentou um time uruguaio na história. No ano de fundação do clube, em 1931, o Esquadrão foi goleado pelo Sud América por 5 a 1, em um amistoso internacional. Seguindo o mesmo caminho da primeiro encontro, o último confronto contra um time uruguaio também não traz boas lembranças para o torcedor azul, vermelho e branco, já que em 2021, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor de Aço foi derrotado por 4 a 2 para o Montevideo City Torque — clube ‘irmão’ do Bahia no Grupo City—, em Pituaçu. O mais recente triunfo do Bahia sobre um time uruguaio ocorreu em 2018, contra o Cerro, quando venceu por 2 a 0, pela Sul-Americana.

Veja o histórico completo do Bahia jogando contra times uruguaios em Salvador:

Bahia 1 x 5 Sud América - Amistoso, em 1931;

Bahia 1 x 0 Montevideo Wanderers - Amistoso, em 1957;

Bahia 0 x 0 Defensor - Amistoso, em 1975;

Bahia 2 x 0 Cerro - Copa Sul-Americana, em 2018;

Bahia 0 x 1 Liverpool - Copa Sul-Americana, em 2019;

Bahia 2 x 4 Montevideo City Torque - Copa Sul-Americana, em 2021.

*Em 1971 o Bahia venceu a categoria de base da Seleção Uruguaia por 5 a 1, em um amistoso realizado na capital baiana.