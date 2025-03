Baianão: Bahia inicia check-in para o Ba-Vi da final nesta terça-feira

Torcida tricolor promete lotar a Arena Fonte Nova no clássico Ba-Vi pela final do Campeonato Baiano - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia vai iniciar a venda de ingressos para o clássico Ba-Vi, marcado para domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, válido pela partida de ida da final do Campeonato Baiano de 2025.



O Esquadrão de Aço vai iniciar os check-ins nesta terça-feira, 11, às 10h. Vale salientar que a comercialização para sócios será iniciada na quinta-feira, 13.

O torcedor tricolor deverá se apressar, pois a tendência é que os ingressos sejam esgotados em pouco tempo.

Os associados podem acessar o Portal do Sócio no site www.socioesquadrao.com.br ou aplicativo do Bahia, site da Arena Fonte Nova ou as plataformas online da Ingresse (site ou aplicativo).

Antes da final do Baianão, o Bahia tem uma decisão diante da sua fiel torcida. Na próxima quinta-feira, 13, o Tricolor encara o Boston River-URU, pelo jogo de volta da 3ª fase prévia da Copa Libertadores.

Após empatar sem gols em Montevidéu, o time azul, vermelho e branco precisa de um triunfo simples para a histórica classificação à fase de grupos da Libert