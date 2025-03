Ginásio de Cajazeiras recebe competição de Jiu Jitsu neste domingo

Disputas iniciam às 9h - Foto: divulgação/FBJJMMA

Neste domingo, 16, o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras será palco do tradicional Torneio Rei do Tatame, que reunirá aproximadamente 400 atletas de jiu jitsu e 40 competidores de parajiujitsu, tanto da capital quanto do interior da Bahia. A competição, uma das mais importantes do calendário estadual de 2025, terá início às 9h e promete movimentar os apaixonados pelo esporte, que aguardam ansiosamente pela oportunidade de disputar um título estadual.

O evento é promovido pela Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA (FBJJMMA) e conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). As inscrições para os atletas seguem abertas até sexta-feira, 14, e podem ser realizadas no site oficial da FBJJMMA, www.fbjjmma.com.br/eventos.