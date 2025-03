Palmeiras vence São Paulo e avança para final do Paulistão

Palmeiras venceu o São Paulo e avançou para final do Paulistão - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras garantiu sua vaga na decisão do Campeonato Paulista ao derrotar o São Paulo por 1 a 0, na noite da última segunda-feira, 10, no Allianz Parque. O gol da classificação foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo, após falta sofrida por Vitor Roque em um lance contestado pelos jogadores do Tricolor.

Com a vitória, o Verdão segue na luta pelo tetracampeonato estadual e terá pela frente o Corinthians na final. A decisão será disputada em dois jogos, marcados para os dias 16 e 27 de março. O Timão, por ter feito a melhor campanha da fase classificatória, terá a vantagem de decidir o título em casa, na Neo Química Arena.