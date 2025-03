Quem avança? Confira duelos da Champions League nesta terça-feira

Jogadores do Barcelona comemorando - Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

O mata-mata da Champions League segue a todo vapor. Nesta terça-feira, 11, ocorrerão quatro dos oito duelos das oitavas de final, definindo os classificados para a próxima fase. Algumas equipes buscam confirmar o favoritismo, outras almejam mudar o cenário atual.

Com a segunda melhor campanha da fase de liga, o Barcelona recebe o Benfica após o placar favorável em 1x0 em Portugal, na última quarta-feira, 6. A partida ocorrerá no estádio de Montjuic, às 14h45, com transmissão na TNT e Max.

A Inter de Milão busca confirmar a vaga após vencer o Feyenoord por 2x0, na Holanda. Desta vez, a equipe italiana joga em casa, podendo perder por até um gol de diferença, no estádio Giuseppe Meazza, às 17h, com transmissão na Space e MAX.

No mesmo horário, o Bayer Leverkusen enfrenta o Bayern de Munique e tenta reverter a derrota no duelo de ida, pelo placar de 3x0. Desta vez, o confronto será na BayArena, às 17h, com transmissão na MAX.

Encerrando a rodada, Liverpool e PSG prometem um verdadeiro jogaço, como ocorreu na semana anterior. Apesar da grande atuação da equipe francesa, os Reds contaram com uma grande atuação do goleiro brasileiro Alisson, garantindo o placar em 1x0. Agora, o confronto será em Anfield, Liverpool, às 17h, com transmissão na TNT e Max.