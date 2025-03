Vitória está escalado para enfrentar o Náutico na Copa do Brasil

Vitória joga contra o Náutico às 19h - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória se prepara para um confronto decisivo nesta quarta-feira, 12, logo mais, às 19h, contra o Náutico, no Estádio Manoel Barradas, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Nesta fase, a eliminatória é jogada em partida única. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

O técnico Thiago Carpini terá alguns desfalques para a partida. O lateral-direito Claudinho, o volante Val Soares e o meia Matheusinho continuam em processo de recuperação de lesões e não estarão à disposição. Por outro lado, o atacante Fabri, que se recuperou de problema físico, ficará como opção no banco de reservas.

Para o embate, o Vitória vai a campo com a seguinte formação: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Janderson.

Do lado do Náutico, o técnico Marquinhos Santos também definiu sua equipe. O time pernambucano entrará em campo com Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Rayan e Carlinhos; Igor Fernandes, Wenderson e Auremir; Patrick Allan, Vinícius e Hélio Borges.