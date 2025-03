Carpini avalia retorno de trio para a final do Campeonato Baiano

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini comentou sobre a possibilidade de contar com Matheuzinho, Claudinho e Fabri na final do Campeonato Baiano contra o Bahia, neste domingo, 16, na Arena Fonte Nova. Apesar do otimismo, ele destacou que a situação dos jogadores ainda depende de avaliações do departamento médico.

"Todos têm possibilidade de estar na final. Repito, possibilidade. Para falar com mais embasamento é preciso buscar o departamento médico. São atletas muito importantes e estão trabalhando muito para ter condições de participar", afirmou Carpini.

Antes da decisão estadual, o Vitória encara o Náutico nesta quarta-feira, 12, no Barradão, pela 2ª fase da Copa do Brasil. O Leão busca a classificação e tenta manter sua invencibilidade de 22 jogos, que já iguala a maior sequência invicta da história do clube em jogos oficiais.

Carpini ressaltou o desgaste da equipe com a sequência de jogos e viagens: "Entramos em um mês com nove jogos, sempre a cada três dias, com deslocamentos. O jogo da Copa do Brasil foi eliminatório, depois teve a semifinal do Baiano. Seguimos na mesma energia."

O treinador também pontuou que a equipe está preparada para momentos adversos e citou o empate com o Altos como exemplo da pressão que pode surgir. "A impaciência é muito grande no resultado ruim", concluiu.