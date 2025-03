Vitória recebe multa por atraso em partida da Copa do Nordeste

Vitória terá que pagar multa por atraso - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá que desembolsar o valor de R$ 2 mil para pagar uma multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A punição é devida ao atraso de dois minutos na partida contra o CRB, pela Copa do Nordeste, no dia 22 de janeiro.

No entanto, esta não é a primeira vez que o Leão sofreu uma punição neste critério. Nos últimos 12 meses, o clube foi punido 16 vezes pelo mesmo motivo. Dessa vez, o tribunal não aliviou para o Leão e a multa foi calculada em R$ 1 mil por minuto de atraso.

O CRB também não escapou, mas teve um desconto. O Galo da Praia levou uma multa de R$ 1.600, já que sua punição foi calculada em R$ 800 por minuto. A diferença nas multas se deu porque o STJD leva em conta a divisão nacional de cada equipe. Ambos os clubes têm até 10 dias para pagar a multa, sob risco de novas sanções.

Caso de família!

O julgamento do STJD teve um detalhe curioso nos bastidores: a defesa do Vitória ficou nas mãos do advogado Matheus Saleão, que fez sua estreia representando o clube. Ele é filho de Patrícia Saleão, advogada do Rubro-Negro. Já a defesa do CRB foi comandada por Pamella Saleão, filha do ex-marido de Patrícia.

Ou seja, apesar do sobrenome em comum, Matheus e Pamella não são irmãos de sangue. Mas o tribunal viveu um verdadeiro "caso de família".