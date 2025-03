Ceni elogia Joia da Princesa e vê estádio como opção para o Bahia

Torcida do Bahia no Jóia da Princesa - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia garantiu sua vaga na final do Campeonato Baiano de 2025 ao superar o Jacuipense, no último domingo, 9, e agora se prepara para o clássico contra o Vitória na decisão. Após a partida, o técnico Rogério Ceni destacou a qualidade do gramado do Estádio Joia da Princesa, palco da partida contra o Jacupa, em Feira de Santana, e sugeriu que o local poderia ser uma opção para o Tricolor quando a Arena Fonte Nova não estiver disponível.

“O gramado foi ótimo, deixar aqui esse elogio. Faltou só molhar, o Jacuipense pediu para não molhar. Mas ele molhado ficaria ótimo, fica até como opção para quando não puder usar a Fonte Nova”, declarou Ceni.

A Arena Fonte Nova, que não é de uso exclusivo do Bahia, precisa ser cedida para eventos, forçando o clube a mudar o planejamento, seja alterando datas ou buscando outro estádio para mandar seus jogos.

Tradicionalmente, o Estádio de Pituaçu ocupa a vaga de 'segunda casa do Bahia', mas o local enfrenta problemas estruturais, e desde 2023, não recebe jogos com público devido a questões documentais. Além disso, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou ajustes na infraestrutura e na segurança do local em janeiro deste ano.

Ainda durante a entrevista, Ceni também destacou a importância de levar jogos para o interior, como forma de aproximar o Bahia do torcedor de outras cidades, mas ressaltou a necessidade de boas condições nos gramados.

“Acho legal poder visitar cidades do interior do estado. A gente só pede que tenha campo bom. Qualquer cidade do interior é legal de jogar, mas precisamos ter condições, como foi hoje”, afirmou.

É por isso que vale investir no interior do estado Rogério Ceni - treinador do Bahia

Reestruturação

No início deste ano, o Joia da Princesa, tradicional palco do futebol baiano passou por um processo de recuperação, sobretudo em relação à revitalização do gramado, estando apto para receber jogos desde fevereiro de 2025.