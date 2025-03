Trio da base do Bahia se junta à Seleção para o Sul-Americano Sub-17

Arthur Jampa, Dell e Ruan Pablo foram convocados para o Sul-Americano Sub-17 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Nesta segunda-feira, 10, o goleiro Arthur Jampa e os atacantes Ruan Pablo e Dell, do Bahia, iniciaram a jornada de preparação para a Seleção Brasileira Sub-17. Os jogadores viajaram para a Granja Comary, no Rio de Janeiro, e depois seguirão rumo à Colômbia, no dia 25 de março

Convocados pelo técnico Dudu Patetuci no início de março, os jovens jogadores do Esquadrão integram a delegação que se prepara para a 20ª edição do Campeonato Sul-Americano Sub-17.

A competição, que reunirá as principais seleções da América do Sul, é um passo importante na busca pela classificação para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada anualmente , até 2029, no Catar.

O Brasil chega ao torneio como atual campeão, após conquistar o título em 2023, no Equador, e tem como objetivo não só defender o troféu, mas também garantir uma das sete vagas para o Mundial Sub-17. A competição será realizada entre 5 e 27 de novembro de 2025, marcando o início de um novo formato com 48 seleções participantes.