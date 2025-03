Três atletas do Bahia são convocados para o Sul-Americano Sub-17

PIVETES DO BRASIL

Arthur Jampa, Dell e Ruan Pablo vão defender o Brasil no Sul-Americano Sub-17 na Colômbia - Foto: Divulgação / EC Bahia

O goleiro Arthur Jampa e os atacantes Dell e Ruan Pablo foram convocados para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. A competição será disputada na Colômbia, entre os dias 27 de março e 12 de abril.



Nos amistosos preparatórios contra o Equador, Ruan Pablo foi capitão e marcou gols. Já Arthur Jampa e Dell foram utilizados pelo técnico Dudu Patetucci.

O Brasil briga por uma vaga na Copa do Mundo Sub-17. Vale salientar que as sete melhores equipes do Sul-Americano avançam para o Mundial.

O time canarinho está no grupo B, com Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador. Os jogos serão realizados no Estádio Jaime Morón, na cidade de Cartagena. Os dois melhores colocados de cada chave se classificam para a semifinal.