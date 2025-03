Ba-Vi na final! Bahia abre check-in para decisão do Baianão

Bahia recebe o Vitória neste domingo, 16 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na contagem regressiva para o primeiro duelo da final do Campeonato Baiano de 2025, o Bahia abriu o check-in para os sócios 'Esquadrão na Fonte', na manhã desta terça-feira, 11. O tricolor recebe o Vitória no próximo domingo, 16, na Arena Fonte Nova, às 18h.

Para confirmar a presença no segundo clássico do ano, o torcedor pode acessar o Portal do Sócio, o site da Arena ou o 'Ingresse', plataforma que a equipe tricolor utiliza.

Segundo o site oficial da Arena, as vendas para os sócios 'Esquadrão de Aço' e 'Esquadrão da Sorte' serão abertas na quinta-feira, 13, às 10h. A venda para público geral ocorre no sábado, 15, às 10h.

Calendário de vendas:

Início venda Check-in para Esquadrão na Fonte: Início 11/03 às 10h.

Início da venda exclusiva para Sócio Esquadrão de Aço: 13/03 às 10h.

Início da venda exclusiva para Sócio Esquadrão da Sorte: 13/03 às 10h.

Venda ao Público Geral (Apenas torcida mandante): 15/03 às 10h.

O duelo de volta da final do Baianão será no domingo seguinte, dia 23, no estádio do Barradão, às 18h.