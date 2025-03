Caravana do Lazer leva esportes e capacitação ao litoral sul baiano

Caravana do Lazer chega ao litoral sul baiano nesta semana com capacitação e diversão para a população - Foto: Kaique Xavier/Ascom Sudesb

Neste final de semana, o litoral sul da Bahia será palco de mais uma edição da Caravana do Lazer, projeto da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). A ação passará por Almadina e Coaraci, oferecendo atividades de capacitação e lazer para as comunidades locais.

Em Almadina, as atividades começam nesta quinta-feira, 13, com a capacitação, das 8h30 às 12h, na Câmara de Vereadores. No dia seguinte, sexta-feira, 14, o evento dará espaço para o lazer, com atividades gratuitas para a população, que acontecerão das 8h30 às 12h, na Praça de Eventos Braguinha.

No sábado, 15, a Caravana segue para Coaraci, onde a capacitação será realizada no Clube Social de Coaraci, das 13h30 às 17h. No domingo, 16, o evento retorna à Praça de Eventos, com um dia completo de lazer, das 13h às 17h.

O projeto visa proporcionar a capacitação de pais, professores e outros adultos interessados em resgatar atividades lúdicas e recreativas, pouco praticadas atualmente, para que possam atuar como agentes de lazer nas comunidades. Durante os dias de lazer, os participantes terão acesso a oficinas de pintura e leitura infantil, jogos de tabuleiro, cama elástica, pista de sabão, práticas de desenho, piscina de bolinha, mini trave de futebol, peteca elástica, dominó gigante, xadrez gigante e ludo gigante.