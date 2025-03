Vitória deixou de ganhar 'fortuna' com eliminação na Copa do Brasil

William Oliveira, volante do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

A derrota do Vitória para o Náutico por 2 a 0, na segunda fase da Copa do Brasil, não significou somente o fim da invencibilidade histórica de 22 partidas consecutivas sem perder, mas também culminou na perda de uma premiação importante em dinheiro.

Ao ser eliminado na segunda fase do confronto, o Rubro-Negro deixou de faturar a quantia de R$ 1.874.250, valor que seria conquistado caso avançasse para a terceira fase da competição. Classificado, o Náutico ganhou R$ 1 milhão de reais com a vitória heróica no Barradão.

Para o Leão da Barra, o prêmio seria ainda maior na próxima fase, alcançando R$ 2.315.250, com valores crescentes à medida que o time avança. A premiação para o campeão da Copa do Brasil, por exemplo, chega a R$ 77.175.000.

Após a primeira derrota na temporada, o Rubro-Negro tenta virar a chave para o encontro no próximo domingo, 16, às 18h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano.

Confira as premiações completas da Copa do Brasil 2025:

1ª fase

R$ 1.543.500 – Série A

R$ 1.378.125 – Série B

R$ 830 mil – outras divisões

2ª fase

R$ 1.874.250 – Série A

R$ 1.543.500 – Série B

R$ 1 milhão – outras divisões

3ª fase

R$ 2.315.250



Oitavas de final

R$ 3.638.250

Quartas de final

R$ 4.740.750

Semifinal

R$ 9.922.500

Final

Vice-campeão R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000