"Não é a hora de achar culpado", diz Halter sobre derrota no Barradão

Lucas Halter, zagueiro do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O zagueiro Lucas Halter evitou "achar culpados" na eliminação do Vitória na segunda fase da Copa do Brasil. Escolhido para conceder entrevista na saída do gramado após a derrota por 2 a 0 para o Náutico, no Barradão, o defensor destacou os gols sofridos em "falhas" da equipe rubro-negra e pregou cautela no resultado negativo, afirmando que "não é a hora falar que o trabalho não está bom".

"A equipe deles teve duas oportunidades e puderam ser felizes e, acredito eu, em falhas nossa já que sabiamos o que eles iam propor e o jogo foi esse. Eles marcando do meio para trás, a gente não foi eficiente, até criamos, o goleiro teve boas defesas, o zagueiro tirou um cabeceio quase dentro do gol, mas é isso: ter cabeça no lugar", comentou o jogador de 24 anos.

Com a derrota, o Vitória deu adeus à sequência invicta de 22 jogos sem perder e sofreu o primeiro revés na temporada 2025. Com uma final de Campeonato Baiano pela frente, Lucas Halter mostrou confiança, destacando que "o ano está só começando".

"O ano está só começando, não é a hora de achar culpado, de falar que o trabalho não está bom, porque está bom sim e infelizmente a gente caiu fora. Sabemos na nossa responsabilidade e o peso que isso tem, mas agora é virar a chave porque temos uma decisão importantissíma no final de semana", concluiu o defensor.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, 16, às 18h, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da decisão do Baianão.