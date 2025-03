Mais de 11 anos! Relembre a última vez que o Vitória venceu o Náutico

Dinei marcou o segundo gol do Vitória em jogo realizado em 2013 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mesmo em momento turbulento na temporada, o Náutico eliminou o Vitória na segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 12, e aumentou o retrospecto positivo em confrontos diretos contra o Rubro-Negro. A vantagem do Timbu se estende até 2013, ano que marcou o último triunfo do Leão da Barra sobre a equipe pernambucana.

Na ocasião, o clube baiano levou a melhor diante do Alvirrubro em duelo realizado no Barradão, que terminou em 2 a 1 para o mandante, válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados pelo meia Hugo e pelo atacante Dinei.

| Foto: Felipe Olvieira | ECVitória

O confronto, inclusive, marcou a retomada do Rubro-Negro naquela edição de Brasileirão. O clube amargava uma sequência de sete jogos sem vencer, contudo, após a vitória, a equipe engatou bons resultados que foram fundamentais para o time terminar em 5ª colocado na tabela de classificação daquela temporada.

Rubro-Negro estava invicto há 22 partidas consecutivas | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

De la para cá, entretanto, o Náutico leva vantagem sobre o Leão da Barra e, nos últimos dez jogos, foram cinco triunfos do Timbu e cinco empates entre as equipes. No retrospecto geral, o clube pernambucano também leva superioridade com 17 vitórias, 14 derrotas e 11 empates. Os dados foram tirados do site Ogol.