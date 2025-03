Ba-Vi: qual esquema Rogério Ceni deve adotar para vencer o duelo?

Rogério Ceni e Jean Lucas - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após uma temporada em que Rogério Ceni foi amplamente criticado pela falta de variação nos esquemas de jogo, o técnico trouxe novas ideias para para o Bahia em 2025. Com a utilização de três zagueiros e outras formações dinâmicas, o Tricolor tem colhido bons resultados, mas terá um grande teste pela frente neste domingo, 16, às 18h. Para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano de 2025, o comandante tricolor terá que escolher a melhor estratégia para tentar garantir a vantagem no confronto contra o Vitória

A principal mudança implementada por Ceni em 2025 foi a utilização de três zagueiros. Esse esquema, que pode ser descrito como um 3-4-3 no momento ofensivo e um 4-3-3 ou 4-2-3-1 na defesa, tem dado mais equilíbrio ao time. Quando atacam, os zagueiros se abrem, permitindo que os laterais subam ao ataque, criando superioridade numérica no setor ofensivo. Na fase defensiva, o time recua, fazendo com que os três defensores fiquem mais compactos, com o apoio de meio-campistas para evitar espaços e dar consistência ao sistema.

No entanto, Rogério Ceni não se limita a esse esquema e também mantém outras variações táticas. Quando o time opta por jogar com dois laterais de ofício, o esquema geralmente é o 4-4-2 ou, em algumas situações, o 4-3-3 ou 4-2-3-1. Nestes casos, a formação se torna mais equilibrada, com dois zagueiros fixos e a presença de laterais mais agressivos nas duas alas. O time, assim, ganha maior amplitude no campo, criando uma cobertura mais eficaz para as transições ofensivas e defensivas.

De acordo com os dados das partidas disputadas, o esquema com dois laterais de ofício e dois zagueiros foi o mais utilizado por Rogério Ceni na atual temporada. Em nove jogos com essa formação, o Bahia obteve seis vitórias, dois empates e uma derrota, resultando em um aproveitamento de 77,8%.

Já o esquema com três zagueiros, utilizado em seis jogos, obteve um desempenho igualmente positivo, com quatro vitórias e dois empates, o que garante ao time um aproveitamento de 83,3%.

Ao comparar o desempenho dos dois esquemas táticos, percebe-se uma leve superioridade do 3-5-2, com um aproveitamento de 83,3%, em comparação ao 77,8% do esquema com dois laterais de ofício e dois zagueiros. O esquema com três zagueiros tem mostrado uma adaptação bem-sucedida, com a defesa mais sólida e o ataque, ainda que mais retraído, aproveitando as oportunidades criadas.