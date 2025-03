Juba projeta vitória no Ba-Vi e destaca adaptação ao novo esquema

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Reprodução / EC Bahia

Com o Bahia classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores, graças a um gol decisivo de Jean Lucas após um belo cruzamento de Luciano Juba, o lateral-esquerdo do Esquadrão de Aço volta seus olhares para mais uma grande decisão: a final do Campeonato Baiano contra o Vitória. A partida de ida acontece neste domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, e Juba está determinado a conquistar um bom resultado no primeiro clássico da temporada.

Em entrevista coletiva na tarde de sexta-feira, 14, o jogador falou sobre a importância de vencer o primeiro confronto da final: "Sabemos que no ano passado infelizmente não foi como a gente quis, mas esse ano temos mais uma oportunidade de dar essa alegria ao torcedor e também para todo o nosso grupo. O grupo vem trabalhando bastante para que isso aconteça. Então, tenho a certeza que vamos nos doar ao máximo para fazer um grande jogo e conquistar o resultado positivo", projetou Juba, que é um dos pilares da equipe de Rogério Ceni.

Aos 25 anos, Juba, que chegou ao Bahia em setembro de 2023 após se destacar pelo Sport na Série B, vive um excelente momento com a camisa tricolor. O lateral-esquerdo se adaptou rapidamente ao esquema de jogo do treinador, que tem utilizado os laterais na função de ajudar na saída de bola, compondo a zaga e apoiando o primeiro volante. Ele comentou sobre sua adaptação a essa nova função.

"O professor tem usado bastante o lateral para jogar junto com o volante, que é o Caio. É uma função que dá para fazer tranquilo. Ele dá total apoio para nós, para que possamos desempenhar nosso melhor futebol ali por dentro também", explicou.

Juba também destacou como essa nova dinâmica tem sido benéfica para o time. "Temos mais apoio ali, conseguimos chegar um pouco mais à frente, mas ele confia muito também na nossa saída de jogo quando vamos por dentro. É uma função que dá para fazer tranquilo", completou.

Em meio a seu crescimento no Bahia e ao sonho da Libertadores, o lateral-esquerdo também deu um conselho ao jovem Luciano Juba, seu companheiro de posição. "Acho que ele tem que continuar trabalhando do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, desde que chegou. Trabalhar firme e forte para que possa ajudar a equipe e colher bons frutos para todo mundo", finalizou.