Libertadores terá dois clubes do Nordeste pela 1ª vez na história

Fortaleza x Bahia, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A Copa Libertadores da América de 2025 terá, pela primeira vez, dois clubes nordestinos na disputa. O feito foi confirmado após o Bahia vencer o Boston River por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 13, e garantir sua vaga na fase de grupos do torneio continental. O Esquadrão se junta ao Fortaleza, que já havia assegurado sua classificação ao terminar o Campeonato Brasileiro de 2024 na 4ª colocação, com 68 pontos.

Com essa participação inédita para o futebol nordestino, os dois times buscam superar as melhores campanhas da região na competição. O Bahia ainda detém o desempenho mais expressivo, tendo alcançado as quartas de final da edição de 1989, quando foi eliminado pelo Internacional. O Fortaleza, por sua vez, teve sua melhor trajetória em 2022, chegando às oitavas, mesma fase alcançada pelo Sport em 2009.

Agora classificados, Bahia e Fortaleza aguardam o sorteio da fase de grupos da Libertadores, que será realizado no dia 17 de março, às 20h, na sede da Conmebol. O Tricolor baiano estará no pote 4 do chaveamento e pode ter um caminho desafiador na competição.