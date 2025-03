A Tarde Esporte Clube antecipa o clima de BA-VI nesta sexta

Influencers Gabriel Carvalho e Vitu Gomes - Foto: Divulgação

Neste domingo (16), a Fonte Nova será mais uma vez palco do maior clássico do Norte-Nordeste do país. Bahia e Vitória começam a decidir quem será o grande campeão do Baianão 2025, mas a bola começa a rolar hoje, a partir das 19h, n'A Tarde FM 103,9.

Os apresentadores Pedro Sento Sé e Giovanna Rímola recebem os influencers Gabriel Carvalho e Vitu Gomes para uma resenha digna de BA-VI. Fanáticos por seus times do coração, os convidados vão falar da expectativa para o jogo, da trajetória das equipes neste começo de ano e interagir com o ouvinte do A Tarde Esporte Clube.

O programa pode ser acompanhado na rádio, pelo dial 103,9 FM, pelo site A Tarde FM, pelo aplicativo e também pelo YouTube.