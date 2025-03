Pulga exalta triunfo e destaca classificação "na história do Bahia"

Erick Pulga, atacante do Bahia - Foto: Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Contratado pelo Bahia nesta janela de transferências, o atacante Erick Pulga tem pouco mais de três meses no Tricolor, mas já colocou seu nome na história do clube ao estar no time que classificou o clube baiano para a fase de grupos da Libertadores após 36 anos.

Em entrevista coletiva, o jogador destacou a "alegria imensa" dos atletas em fazer parte do momento histórico da equipe, afirmando que já fez história com a camis azul, vermelha e branca.

"Foi uma alegria imensa de todos nós, faz tempo que o Bahia não jogava Libertadores e para mim também é muito gratificante chegar aqui no Bahia, acho que tenho três meses de clube e já fazer história, colocar meu nome na história do Bahia", comentou.

Revelado pelas categorias de base do Ferroviário e com passagem pelo Ceará na Série B do Campeonato Brasilerio, Erick Pulga também destacou a importância desse feito para a sua carreira pessoal. Em 2025, ele jogará pela primeira vez na elite do futebol brasileiro.

"Representa muitas coisas para mim, é gratificante demais. Eu só via pela televisão e agora é oficial: vamos jogar a Libertadores (...) Esperar como foi os outros jogos aqui na Pré, a gente vem trabalhando muito forte e vamos fazer o nosso melhor", concluiu.

Agora o Bahia vira a chave para o jogo de ida da final do Campeonato Baiano, marcado para o próximo domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, contra o Vitória.