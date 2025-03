Vice-presidente do Nacional dispara: "Pegamos, de longe, o pior grupo"

Bahia está no Grupo F, junto com Internacional, Nacional e Atlético Nacional - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após a definição dos grupos da Copa Libertadores 2025, na noite desta segunda-feira, 17, Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional, não escondeu seu desapontamento ao ver sua equipe colocada no que é considerado o “Grupo da Morte”. O time uruguaio compartilha o Grupo F com Internacional de Porto Alegre, Atlético Nacional da Colômbia e o Bahia.

"Estamos ainda um pouco chocados, porque pegamos, de longe, o pior grupo da Copa. Mas é o que nos tocou e vamos lutar", afirmou Perchman logo após o sorteio.

Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional | Foto: Reprodução

O dirigente, que havia declarado que não se preocupava com longas viagens, mas sim com o lado esportivo, viu o Bahia, seu adversário de Pote 4, como um desafio maior do que ele esperava. "Não é a mesma coisa pegar o Bahia ou o Bulo Bulo. Você tem que se preocupar em enfrentar um rival forte, um rival médio e um rival mais fácil", comentou o dirigente, destacando a dificuldade de seu grupo.

Perchman ainda mencionou que, ao olhar para o sorteio, sempre espera encontrar ao menos um adversário mais acessível, mas no Grupo F não há “rival fácil” e todos são, na sua opinião, extremamente complicados: "Sempre que vejo o sorteio da Copa, espero que haja algum rival fácil no grupo, e neste, não só não tem nenhum fácil, como todos são bem complicados".

O Esquadrão, ainda que com menos tradição nas competições internacionais em comparação com o restante do grupo, vive um bom momento, e Perchman reconhece a qualidade do time brasileiro.

"O Bahia é mais novo nessas competições, mas também tem um time muito bom. Vamos ver como nos saímos. Temos que nos fazer fortes no Parque (Gran Parque Central, estádio do Nacional) e tentar conquistar algum resultado positivo fora", afirmou o dirigente.