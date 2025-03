Com titulares 'poupados', Bahia encerra preparação para pegar o CSA

Danilo Fernandes, goleiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Após não disputar as últimas duas rodadas da Copa do Nordeste, o Bahia finalmente está pronto para voltar a campo pela competição regional. Com o time titular no último clássico Ba-Vi participando apenas de uma parte das atividades, o Tricolor finalizou, na manhã desta terça-feira, 18, a preparação para enfrentar o CSA, pela 6ª rodada do torneio.

Após um trabalho de ativação física em campo, o elenco foi orientado pelo técnico Rogério Ceni em um treinamento tático e, em seguida, uma atividade técnica com regras de passes e finalizações foi trabalhada no CT Evaristo de Macedo.

Sem os jogadores que iniciaram o jogo de ida da final do Campeonato Baiano contra o Vitória, no último domingo, 16, o grupo realizou um exercício tático, com lances de bola parada defensiva e ofensiva. Além disso, alguns jogadores treinaram cobranças de pênaltis.

Desfalque no clássico Ba-Vi, o atacante Ademir realizou um trabalho na academia e continua de fora para o jogo contra o CSA, marcado para a próxima quarta-feira, 19, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.