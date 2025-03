Atacante está regularizado e já pode estrear pelo Vitória

Felipe Cardoso é o 17º reforço do Vitória para a temporada 2025 - Foto: Divulgação / EC VItória

O técnico Thiago Carpini ganha mais uma opção para a sequência da temporada. Recém-contratado, o atacante Felipe Cardoso teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear pelo Vitória.

Inclusive, Cardoso já está a disposição para o compromisso contra o Sport, marcado para esta quarta-feira, 19, logo mais às 21h30, no Barradão, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.



Felipe Cardoso, natural de São Paulo, tem 22 anos e passou pelas categorias de base de Santos, Flamengo, RB Brasil, RB Bragantino e Ibrachina-SP. No futebol profissional, atuou por Metropolitano-SC e Santa Cruz antes de se destacar pelo Atlético de Alagoinhas.

Principal jogador do Carcará nesta edição do Campeonato Baiano, soma quatro gols e duas assistências em 10 partidas, dividindo a artilharia da competição com Flavinho, do Jacuipense, e Fabri, do próprio Vitória.

Além do desempenho em campo, Felipe Cardoso carrega uma história marcante. Ele é um dos sobreviventes do incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em 2019, que vitimou 10 jovens atletas.