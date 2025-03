Ronald crê em melhora do Vitória e afirma: “Precisamos virar a chave”

Volante Ronald durante entrevista coletiva na Toca do Leão - Foto: Reprodução / TV Vitória

Após perder para o arquirrival Bahia na primeira partida da final do Campeonato Baiano, o Vitória gira a chave e foca as atenções para a Copa do Nordeste. A equipe encara o Sport nesta quarta-feira, 19, no Barradão, às 21h30, pela 6ª rodada do regional.



Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 18, o volante Ronald acredita na recuperação do time diante do Leão da Ilha e enaltece o trabalho desenvolvido pela comissão técnica.

“Precisamos virar a chave agora. Fizemos uma grande competição até agora, tanto da Copa do Nordeste quanto no campeonato estadual. Vencemos mais do que perdemos. É continuar o trabalho, dar sequência a tudo que vem sendo pedido a gente. Eu tenho certeza que vamos sair com resultado positivo", disse inicialmente.

"Acho que os erros nós devemos consertar no treinamento, no dia a dia e nós estamos trabalhando para acertar isso. Ter mais calma, para ter mais eficiência no passe na hora da finalização, de deixar o companheiro de cara. O trabalho vem sendo feito e nós estamos cientes disso, buscando a melhoria e tenho certeza que nos próximos jogos estaremos mais eficientes dentro do campo, focados na hora do passe, mais concentrados na hora da tomada de decisão", complementou.

Com boa movimentação no ataque, Ronald foi opção utilizada no segundo tempo do clássico na Arena Fonte Nova atuando como meia de articulação. Volante de origem, ele se coloca à disposição de Thiago Carpini para atuar mais perto dos atacantes.

"A minha posição de origem é volante, mas desde a base eu já também fazia meio campo, também caí um pouco para a virada, mas a minha origem mesmo é meio de campo, volante. Já fiz, como eu disse, já fiz em outras vezes aquela função, então não era novidade para mim. E o que o professor precisar, na verdade, eu estarei à disposição para ajudar a equipe e ajudar os meus companheiros", comentou.

Questionado se está pronto para assumir uma das vagas entre os onze iniciais, Ronald se diz pronto e deixa nas mãos do treinador a eventual escolha.

"Isso eu deixo para o professor decidir. Claro, que o meu maior intuito é ajudar o Vitória. Venho de grandes competições para um grande clube, um grande desafio, então me preparei bastante para estar aqui. É um clube gigante que eu tenho total respeito por vestir a camisa e honrar os torcedores e a instituição dentro de campo. Acho que me sinto preparado e pronto para ajudar a equipe", pontuou.

O Vitória conheceu a chave e seus adversários na Copa Sul-Americana de 2025. Ronald comentou sobre seu sentimento em relação a disputa da competição.

"É de extrema felicidade a gente participar da Copa Sul-Americana ainda mais um clube gigante como o Vitória voltando a competição internacional. É claro nós temos a Copa do Nordeste, ainda temos o Campeonato Baiano que estamos muito vivos e tenho certeza que vamos conseguir nossos objetivos", finalizou