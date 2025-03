Vitória terá de superar tabu histórico para levantar o título baiano

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Nunca na história do Campeonato Baiano, um time da dupla Ba-Vi conseguiu conquistar o título estadual após perder o primeiro jogo do clássico decisivo. Esse feito, no entanto, é o que o Vitória terá que buscar no próximo domingo, 23, quando recebe o Bahia no Barradão, às 16h, no jogo de volta da final de 2025. A tarefa do Rubro-Negro não será fácil, já que o time perdeu por 2 a 0 no primeiro jogo, disputado na Arena Fonte Nova no último domingo, 16.

Para levantar o troféu e evitar um vice no estadual no tempo normal, o Vitória precisará vencer o Bahia por pelo menos três gols de diferença, feito que não ocorre há 10 anos. A situação do Leão é ainda mais difícil quando se observa o retrospecto do Bahia sob o comando de Rogério Ceni, que dirige o Tricolor desde 2023. Em 99 jogos à frente da equipe, Ceni viu sua defesa ser vazada por três ou mais gols apenas em cinco ocasiões, o que representa apenas 5% das partidas. Vale ressaltar que caso a partida termine 2 x 0 para o Leão, a final será decidida nos pênaltis.

Relembre os confrontos em que o Bahia perdeu por três gols de diferença:

Corinthians 3 x 0 Bahia - Brasileirão 2024;

Bahia 0 x 3 São Paulo - Brasileirão 2024;

Fortaleza 4 x 1 Bahia - Brasileirão 2024;

Bahia 0 x 3 Cuiabá - Brasileirão 2023;

Cruzeiro 3 x 0 Bahia 0 Brasileirão 2023;

Apesar das dificuldades, o técnico Thiago Carpini se mostra otimista. "Temos o segundo tempo da decisão, para mim está tudo em aberto. Vamos focar nas coisas boas e fazer um bom clássico no Barradão. O torcedor é nosso diferencial. Pode ser nosso 12º jogador para nos ajudar a reverter essa situação", afirmou o treinador rubro-negro, destacando o apoio da torcida como um fator essencial para a equipe buscar a virada histórica.