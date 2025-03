Vitória conhece chave e adversários da Copa Sul-Americana

Vitória estará no grupo B da Copa Sul-Americana de 2025 - Foto: Reprodução / Conmebol

O Vitória já sabe a sua jornada na Copa Sul-Americana de 2025. Único time nordestino na competição, o rubro-negro baiano estará no grupo B, com Defensa Y Justicia (ARG), Universidad Catolica (EQU) e Cerro Largo (URU).

A definição ocorreu através de sorteio realizado na noite desta segunda-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O clube foi representado pelo presidente Fábio Mota e pelo diretor de futebol Manoel Tanajura Neto.

O Leão da Barra fará sua estreia em casa, contra o Universidad Católica-CHI, no Barradão. A segunda partida será na Argentina, quando visita o Defensa Y Justicia. O clube fecha o primeiro turno diante do Cerro Largo-URU, em Salvador.

No returno, o rubro-negro baiano enfrenta o Defensa Y Justicia, no Barradão. As duas últimas partidas serão no Uruguai e Chile, respectivamente, contra Cerro Largo e Universidad Católica.

Formato

As equipes de cada grupo se enfrentam em jogos de ida e volta. Os oito líderes avançam de forma direta às oitavas de final.

Já os oito segundos colocados vão à fase de playoffs, anterior às oitavas. Nesta etapa, se enfrentarão em mata-mata com ida e volta com os oito terceiros colocados eliminados na fase de grupos da Copa Libertadores.

Os duelos serão definidos por meio de sorteio na Conmebol. Terceiros e quarto colocados nos grupos da Sul-Americana são eliminados.

A partir dos playoffs, as fases oitavas de final, quartas e semifinal serão disputadas no formato ida e volta.

A exceção é a final, que será realizada em jogo único. A grande decisão da Copa Sul-Americana será na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Confira a tabela básica da Copa Sul-Americana:

Fase de grupos: de 2 abril a 28 de maio

Playoffs: 16 de julho e 23 de julho

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro

Final: 22 de novembro