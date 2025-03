Vitória x Sport: onde assistir, prováveis escalações e mais

Vitória enfrenta o Sport nesta quarta-feira, 19, às 21h30 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vitória e Sport protagonizam um confronto decisivo nesta quarta-feira, 19, no Barradão, em Salvador, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Separados por apenas um ponto, os rubro-negros disputam a liderança do Grupo A. O Leão da Ilha ocupa o topo da tabela com 12 pontos, enquanto o Rubro-Negro Baiano soma 11.

O Vitória chega para a partida após um revés no clássico Ba-Vi do último domingo, 16, quando foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Já o Sport venceu o Santa Cruz pelo Pernambucano e garantiu vaga na decisão estadual.

O técnico Thiago Carpini confirmou que não pretende poupar jogadores, reforçando a importância do duelo no cenário regional. Segundo ele, Claudinho deve estar à disposição, enquanto Matheusinho ainda não estará a disposição do treinador:

“Contra o Sport, acredito que o Claudinho tenha mais condições que Matheus. Eu prefiro ter Matheus no fim de semana do que correr risco na quarta-feira. Acredito que para o domingo vamos ter os dois. Já adianto que prefiro deixar ele para o fim de semana. No mais, não vou poupar ninguém. Jogo importante no cenário regional, precisamos conseguir a classificação. Depois viramos a chave e pensamos na final, que está em aberto”, declarou o técnico.

Transmissão

Onde assistir: A partida entre Vitória x Sport, pela Copa do Nordeste, será exibida nesta quarta-feira, 19, por ESPN (tv fechada), Premiere (pay-per-view), SBT (tv aberta) e Disney+ (streaming). A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 21h30 (de Brasília).

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson (Hugo); Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Lucas Braga (Fabri) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Sport: Caíque França; Di Plácido, Antônio Carlos (Chico), João Silva e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira (Hyoran) e Lucas Lima (Titi Ortíz); Lenny Lobato (Barletta), Carlos Alberto e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.