Copa Sul-Americana: adversário do Vitória já foi algoz do Bahia

Vitória está no Grupo B da Sul-Americana

Após oito anos de ausência, o Vitória está de volta à Copa Sul-Americana. O Leão da Barra conheceu, nesta segunda-feira, 17, os adversários da fase de grupos do torneio continental. A equipe rubro-negra caiu no Grupo B, ao lado de Defensa Y Justicia (ARG), Universidad Católica (EQU) e Cerro Largo (URU).

Será a primeira vez na história centenária do Vitória que o clube enfrentará esses três times em competições oficiais. No entanto, um dos adversários já tem um histórico em solo baiano. O Defensa Y Justicia foi o algoz do maior rival rubro-negro, o Bahia, na edição de 2021 da ‘Sula’.

Naquela ocasião, os argentinos eliminaram o Tricolor nas quartas de final, vencendo por 3 a 2 na Fonte Nova, em um duelo marcado por um pênalti desperdiçado por Gilberto. No jogo de volta, na Argentina, nova vitória do Defensa, por 1 a 0. A equipe seguiu na competição e terminou como campeã.

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Agora, é o Vitória quem terá a missão de encarar o Defensa, além dos desafios contra Universidad Católica e Cerro Largo. O rubro-negro busca fazer bonito em seu retorno ao cenário internacional, onde não disputa uma partida desde a Sul-Americana de 2016.