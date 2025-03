Vitória assume posto de 'el pioneiro' nordestino na Sul-Americana

Rubro-Negro abriu os caminhos para a região - Foto: Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Quando o assunto é futebol continental, o Bahia se considera o pioneiro do futebol brasileiro. Afinal, foi o primeiro time da região a disputar a Libertadores. Mas se falarmos de Copa Sul-Americana, o verdadeiro desbravador atende por outro nome: Esporte Clube Vitória. Foi o Rubro-Negro quem colocou o Nordeste no mapa do torneio pela primeira vez, lá em 2009.

A Copa Sul-Americana nasceu em 2002, mas foi apenas sete anos depois que um clube nordestino marcou presença. O Leão da Barra garantiu sua estreia no torneio em 2009, quando fez história para a região.

De cara, passou pelo Coritiba nos pênaltis e seguiu firme para as oitavas. No entanto, a caminhada foi interrompida pelo River Plate-URU, após uma dura derrota por 4 a 1 e um empate por 1 a 1 no jogo de volta.

Copa Sulamericana - Vitória 1 x 1 River Plate, no Barradão | Foto: Foto: Felipe Oliveira/EC Vitória

Mas o Colossal não parou por aí. Em 2010, voltou à 'Sula', indo direto para a segunda fase. Dessa vez, venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Barradão, mas tomou o troco em São Paulo e caiu após um 3 a 0. Já em 2013, a história se repetiu contra o Coritiba. Após dois jogos com placares de 1 a 0, a decisão foi para os pênaltis, e o Rubro-Negro deu adeus ao torneio.

Vitória 0x1 Nacional de Medellin - Sul-Americana 2014 | Foto: Foto: Felipe Oliveira / EC Vitória

No ano seguinte, o Vitória foi mais longe, despachou o Sport e chegou nas oitavas, mas acabou eliminado pelo Atlético Nacional, que venceu por 3 a 2 no agregado. A última participação do clube na Sul-Americana foi em 2016, quando caiu na segunda fase para o Coritiba, no critério de gols marcados fora de casa. O Leão venceu por 2 a 1 no Barradão, mas perdeu por 1 a 0 no Couto Pereira e deu adeus ao torneio.

Vitória 2 x 1 Coritiba, pela Sul-Americana foi em 2016 | Foto: Foto: Francisco Galvão/EC Vitória

Viagens marcadas

Agora, em 2025, o Rubro-Negro está de volta para sua sexta campanha na competição continental, feito que o isola como o segundo clube nordestino com mais participações, atrás do Bahia. No grupo B, o Leão vai enfrentar Defensa y Justicia-ARG, Universidad Católica-ECU e Cerro Largo-URU.