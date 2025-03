Jogos do Vitória na Sul-Americana são detalhados; veja onde assistir

Vitória inicia sua trajetória na Copa Sul-Americana contra o Universidad Catolica-EQU no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 18, a tabela detalhada dos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. Único representante do Nordeste na competição, o Vitória está no grupo B, com Defensa Y Justicia-ARG, Universidad Católica-EQU e Cerro Largo-URU.

Os jogos do Leão da Barra na "Sula" terão transmissão ao vivo dos canais ESPN (TV a cabo) e Paramount+ (streaming).

O Vitória terá seu primeiro compromisso na Sul-Americana em casa, contra o Universidad Catolica-EQU, no dia 2 de abril, uma quarta-feira, no Barradão, às 21h30, com transmissão do Paramount+.

O primeiro jogo fora de casa do Colossal será no dia 10 de abril, uma quinta-feira, contra o Defensa Y Justicia-ARG, às 19h, no Estádio Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela, na Argentina, com transmissão da ESPN.

O Leão da Barra fecha o turno no dia 23 de abril, uma quarta-feira, diante do Cerro Largo-URU, no Barradão, marcado para às 21h30, ao vivo na plataforma Paramount+.

O primeiro jogo do rubro-negro baiano no returno será no dia 6 de maio, uma terça-feira, contra o Defensa Y Justicia, no Barradão, às 19h. Já no dia 14 de maio, uma quinta-feira, o Leão visita o Cerro Largo-URU, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h30.

A equipe fecha sua participação na fase de grupos contra o Universidad Católica-EQU, no dia 28 de maio, uma quinta-feira, Estádio Olimpico Atahualpa, às 21h30, onde terá que enfrentar os 2.850 metros de altitude da cidade de Quito, capital do Equador. Essas três partidas serão transmiditas pela ESPN.

O SBT é a emissora detentora dos direitos em TV aberta da Copa Sul-Americana, com a transmissão de um jogo por rodada. Por opção do canal, nenhum jogo do Vitória será exibido.

Confira a tabela detalhada dos jogos do Vitória na Copa Sul-Americana:

Vitória x Universidad Católica-EQU - 02/04 (qua) 21h30 - Paramount+

Defensa Y Justicia x Vitória - 10/04 (qui) 19h - ESPN

Vitória x Cerro Largo-URU 23/04 (qua) 21h30 - Paramount+

Vitória x Defensa Y Justicia - 06/05 (ter) 19h - ESPN

Cerro Largo-URU x Vitória 14/05 (qui) 21h30 - ESPN

Universidad Católica-EQU x Vitória 28/05 (qui) 21h30 - ESPN