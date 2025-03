Copa Sul-Americana 2025 tem aumento na premiação; veja valores

Vitória vai faturar R$ 5 milhões na fase de grupos da "Sula" - Foto: Divulgação / Conmebol

A premiação da Copa Sul-Americana de 2025 terá um aumento em relação à temporada passada. A informação foi confirmada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, durante o sorteio da fase de grupos da competição, em Luque, no Paraguai, na sede da entidade. O reajuste deste ano é de US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,8 milhões.

Só por estar na fase de grupos, o Vitória já fatura US$ 900 mil, cerca de R$ 5,1 milhões. E se vencer seus jogos na competição, vai embolsar US$ 115 mil, que convertidos na nossa moeda soma R$ 653 mil.

O vice-campeão embolsará US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões) e o grande campeão, US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões).

Confira os valores da premiação de cada fase da Copa Sul-Americana 2025:

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil)

Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)