"Todo mundo gritou lá em casa", revela Wesley sobre convocação

Lateral-direito Wesley durante coletiva na Seleção Brasileira - Foto: Reprodução / CBF TV

Uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias é o lateral-direito Wesley, do Flamengo. Durante entrevista coletiva, o defensor demonstrou bom humor ao revelar seus momentos mais difíceis na carreira.

"Minha vontade de aprender foi maior que minha tristeza. A reviravolta foi disso, a reviravolta da Atalanta, que eu não fui para lá. Comecei a evoluir, evoluir, evoluir até chegar no nível dos torcedores me pedirem na Seleção. A primeira vez que vi um comentário assim: "ele tem que ir para a seleção" eu pensei: esse cara está maluco [risos]. Pra mim não era normal, eu estava começando a evoluir", comentou.

Sincero, Wesley falou da importância de ter colegas de Flamengo nesta convocação da Seleção. Ele revelou que tem pedido ajuda ao meio-campista Gerson, um dos mais experientes do time canarinho e companheiro de clube.

"Quando fiquei sabendo que seria convocado, todo mundo viu o vídeo. Foi uma gritaria, eu não ouvi o nome do Gerson. Foi "Wesley" e todo mundo gritou lá em casa. Eu não ouvi o nome dele, comecei a pesquisar: "o Gerson não vai?" Aí depois senti o alívio dele ali. Peço bastante conselho a ele. Às vezes nem peço, ele chega falando "faz assim, faz assado". Eu falo: caramba, paizão, seleção. Aí ele: "é, agora mudou a chave". Estou colado com ele, pedindo conselho. Estou mais nervoso para treinar do que para dar coletiva [risos].

Wesley disputará posição com Vanderson, do Mônaco, que tem 23 anos, dois a menos do que ele. Apesar da pouca diferença, Wesley tem Vanderson como referência e diz que a briga por uma vaga será intensa.

"Muito feliz por estar participando dessa competição de posição, disputando posição com Vanderson, jogador do Monaco. Até falei para ele ontem: em 2021 ele jogava no Grêmio, eu estava na base, falei: caraca, moleque, tu joga pra c... Eu via ele jogando direto. Era da minha idade, mas já estava no profissional. Falava: quero ser igual a ele, estar no profissional logo. É uma briga sadia, todo mundo vem pra cá para ser titular, brigar por posição, isso aumenta o nível, só tem jogador bom. Então, não dá para relaxar nenhum dia", declarou.

Entusiasmado, Wesley comentou sobre a possibilidade de atuar contra Colômbia e Argentina, respectivamente. Além disso, rasgou elogios aos companheiros de time, como Rodrygo e Vinícius Júnior, do Real Madrid.

"São dois jogos que todo mundo sonha em jogar, Colômbia e Argentina, jogos grandes. Todo mundo que veste essa camisa está acostumado com jogos grandes, pressão, essas coisas. Todo mundo sabe lidar com isso. Vamos seguir o plano do Dorival, fazer o que ele pediu para a gente. Esse time entrosado, com os talentos que tem, Vinicius Jr, Rodrygo... Falando do almoço agora, que eu tento entrosar com eles, eu olho para eles e falo: "só vejo esses caras na TV, estou aqui sentando com eles" [risos], concluiu.