Nordestão: Motivado, CSA quer manter boa fase diante do Bahia

Líder do grupo B, CSA faz boa campanha na Copa do Nordeste - Foto: Allan Max / Ascom CSA

Empolgado pela classificação à fase de grupos da Copa Libertadores, o Bahia volta a campo pela Copa do Nordeste logo mais às 19h, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em confronto válido pela 6ª rodada da Lampions League.

O time alagoano faz boa campanha no regional e espera manter a boa fase diante do Esquadrão de Aço.

Após a eliminação nas semifinais do Campeonato Alagoano para o ASA, o Azulão do Mutange faz campanha de recuperação na sequência da temporada. A equipe emplacou uma goleada por 5 a 0 no Tuna Lusa-PA, pela Copa do Brasil, e venceu o CSE pelo placar mínimo na semifinal da Copa Alagoas.

No Nordestão, a equipe comandada pelo técnico Higo Magalhães está na liderança do grupo B, com 10 pontos somados e está há três partidas sem perder no regional. Após duas vitórias seguidas, o time alviceleste empatou com a Juazeirense na última rodada no Adauto Moraes.

O principal destaque da equipe é o centroavante Igor Bahia, artilheiro do time na temporada com sete gols, sendo quatro deles marcados na Copa do Nordeste.

Outros bons valores são o meia Guilherme Cachoeira, que tem três tentos na temporada e quatro participações em gols, e o atacante Bryan, líder de assistências na equipe com três passes para gol. Uma figura conhecida na equipe é o lateral-direito Cedric, formado na base do Vitória.

A tendência é que o CSA encare o Bahia diante da sua torcida com Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Enzo; Camacho, Vander e Brayann; Klenisson, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.

Com dois jogos a menos em relação ao adversário por conta das partidas na Copa Libertadores, o Bahia almeja a liderança da chave e soma sete pontos. O time azul, vermelho e branco está invicto no regional.